︎ .

أظهرت صور نشرتها “واس”، الأجواء الإيمانية والروحانية لقاصدي المسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتأديتهم عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ملتزمين بالاحترازات والتدابير الوقائية. وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة. Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر زوار المسجد النبوي يؤدون عباداتهم وسط أجواء إيمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.