︎ .





قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة . وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان أمس، بأن الأهلي سيخوض المباراة باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية على حساب الزمالك، بينما يلعب نهضة بركان المغربي اللقاء باعتباره بطل الكونفيدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكاف يعلن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.