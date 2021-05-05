ثياب للعروس عمرها ٩٠عاماً.. “أم صالح” تحاكي بها والدتها حفاظاً على الموروث

︎

.



نجحت المواطنة حميدة الزايدي في العقد السابع، بمحاكاتها شغفًا لوالدتها بالخياطة، وحفاظاً على الموروث التقليدي للباس العروس؛ بإتقانها لتطريز الثياب من عمر ١٣ عاماً.

وخصّت حميدة “أخبار 24“، بصور من تصميمها ووالدتها لثياب العروس في عهد عدد من حكام المملكة.

وقالت إنها بدأت بتطريز ثياب العروس منذ أكثر من ٥٠عاماً، كما صممت ثياباً في عهد أغلب ملوك المملكة.

وأوضحت بأن تطريز الثوب الواحد يأخذ منها ما يقارب الشهرين، مشيرة إلى أن أسعار مثل هذه القطع تتراوح ما بين ١٠إلى ١٢ ألف ريال.

وأضافت أنها من السيدات اللاتي ارتدين الثوب التقليدي للعروس يوم زفافها، في قرية بني سعد في محافظة الطائف، كما حرصت على أن ترتدي بناتها ثوبًا من تصميمها في يوم زفافهن.

وأشارت إلى أنها مازالت تحتفظ بالموروث الذي تعتز به من أيدي والدتها وهو ثوب عروس طرزته منذ أكثر من ٩٠عاماً، في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز.

ثوب من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز

ثوب من عهد الملك فهد عمره مايقارب ٣٨ عام

ثوب من عهد الملك سعود

Source akhbaar24

