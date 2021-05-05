شكاوى من استغلال أصحاب الكافيهات بالبكيرية لأرصفة المشاة.. و«البلدية»: ستتم المتابعة

شكا عدد من سكان محافظة البكيرية، من استغلال غالبية أصحاب الكافيهات الأرصفة، دون ترك مجال للمشاة للسير دون عرقلة؛ فيضطرون للمسير وسط الشارع لمحاولة سلوك الطريق، مخاطرين بحياتهم بين السيارات ومتسببين في مضايقة السائقين.

وقال خالد الحربي أحد سكان المحافظة لـ «عاجل»، إنَّ أغلب أصحاب الكافيهات لا يكتفون باحتلال الرصيف بالكراسي والطاولات، بل يستغلون مساحات أخرى بإنشاء أحواض الأشجار واللافتات، ما يتسبب في إقلاق راحة المارة، وتشويه المنظر العام، إذ يتحول الشارع إلى فضاء عشوائي.

وأضافت منيرة العبدالمحسن، أن معاناة النساء تتضاعف أثناء سيرهن على الرصيف المشغول الكراسي والطاولات، ويتعرضن للنظرات وتعليقات الجالسين على طاولات الكافيهات، إلى جانب معاناتهن في المرور وسط الزحام برفقة أطفالهن.

وأشار السكان إلى أنه من متطلبات شروط إصدار رخصة إشغال رصيف بموقع بلدي، هو تطبيق الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ووضع الترخيص بمكان بارز بالمنشأة، وهذه المتطلبات مفتقدة في هذه الكافيهات.

وتواصلت «عاجل» مع رئيس بلدية البكيرية يوسف الخليفة، وأوضح أنه سبق مطالبة أصحاب الكافيهات بالحصول على تراخيص لها عن طريق نظام بلدي وسيتم متابعتهم بشكل مستمر، ونوه بأن ما يشكّل خطورة منها، ستقوم البلدية وبالتنسيق مع إدارة مرور البكيرية بمعالجتها.