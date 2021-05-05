شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث التقنيات.. لقطات رائعة وصور نادرة توثق «مقام إبراهيم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت رئاسة شؤون الحرمين مقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بصور نادرة وحديثة التقطت بأحدث تقنيات التصوير.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على تويتر، عددا من الصور التي تظهر جمالية المقام في صور رائعة ولقطات جميلة.

يشار إلى أن الرئاسة العامة أعلنت قبل أيام أيضا عن التقاط حوالي (١٠٥٠) صورة للحجر الأسود، ومقام إبراهيم -عليه السلام-، تم تصويرها باستخدام الفوكس ستاك بانوراما، وتظهر الصور بوضوح (٤٩) ألف ميجا بكسل، وحجم كل صورة (١٦٠) جيجا بايت، من خلال تقنية المسح الليزري لبناء نموذج حاسوبي عالي الدقة.