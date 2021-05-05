شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس التركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالا هاتفيا، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التركي على تهنئته، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.

ومن جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة الملك فيليم ألكساندر، ملك مملكة هولندا؛ بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك فيليم ألكساندر، ملك مملكة هولندا؛ بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.