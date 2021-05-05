شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عامل في انهيار ملحق مبنى بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي عامل آسيوي مصرعه في انهيار ملحق عمارة قيد الإنشاء بحفر الباطن. وفتحت الجهات الأمنية التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وباشرت فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر بالمحافظة عصر أمس الحادث، عقب ورد بلاغ لمركز الهلال الأحمر بسقوط سقف ملحق لعمارة قيد الإنشاء بأحد أحياء حفر الباطن، وتبين احتجاز عامل آسيوي تحت أنقاض الغرفة مما تطلب تدخل فرقة من الدفاع المدني لإزالة الصبات الخرسانية ومحاولة إنقاذ العامل ولكنه لقي مصرعه.

وأشار شهود عيان إلى تواجد 3 عمال بالمبنى وقت الحادث، اثنان نجيا والأخير لقي مصرعه.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة حفر الباطن سعود الصقري، أن فرقة من بلدية شرق حفر الباطن باشرت الحادث، وتم التأكد أن الموقع «فلة» سكنية قيد الإنشاء، ولم يصدر لها أي تصريح إنشائي، لافتا إلى الانتظار لاستكمال الإجراءات الرسمية من الجهات المختصة حيال ذلك.