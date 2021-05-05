شكرا لقرائتكم خبر عن د. أيمن غلام : «نظام الأرصاد» يساهم في تسيير الخطوات التطويرية للمركز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس المركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، عن خالص شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على النظام العام للأرصاد الذي يعد تتويجاً لمراحل التطوير الذي يشهده قطاع الأرصاد في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي: "صدور نظام الأرصاد يعد تتويجاً لمرحلة التطوير الذي شهدها قطاع الأرصاد خلال الخمس سنوات الماضية في إطار رؤية المملكة 2030، حيث حظي بكل الدعم والإهتمام من القيادة الرشيدة ومتابعة رئيس مجلس إدارة المركز وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي".

وأضاف:" بصدور نظام الأرصاد تكتمل المرحلة التنظيمية والتشريعية لقطاع الأرصاد في المملكة ويتحقق بذلك أهم أهداف المهتمين بالأرصاد والمناخ بوجود نظام تشريعي يضاهي الأنظمة الدولية في مجاله".

وأكد أن نظام الأرصاد يساهم في تسيير الخطوات التطويرية والتشغيلية للمركز وبرامج الخصخصة في الأرصاد إضافة الى تنظيم الجانب الأرصادي والمناخي في المملكة بما يحقق الصالح العام ويخدم المجتمع بكافة شرائحه.

وأشار إلى أن تطبيق النظام سينعكس إيجاباً على أعمال قطاع الأرصاد والعاملين فيه ويحقق لجميع المستفيدين فرص النجاح والاستفادة المثلى من معلومات الأرصاد والمناخ.