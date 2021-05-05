شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر تنظيم إعانة البحث عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس الوزراء تنظيم إعانة البحث عن عمل. كما وافق على كل من نظام الأرصاد، ودمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، والموافقة على تنظيمها.

وتوجه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ بالحمد والشكر لله عز وجل، على منّه وفضله على جميع المسلمين في أرجاء المعمورة، بإدراك العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلاً المولى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ومن المعتمرين نسكهم وسائر عباداتهم، وأن يوفق الله هذه البلاد المباركة بما تقوم به من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبذل ما بوسعها في سبيل راحتهم وأمنهم وسلامتهم.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

تقدير مضامين حديث ولي العهد

قدّر مجلس الوزراء، مضامين حديث صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - في اللقاء التلفزيوني، وما اشتملت عليه من رؤى شاملة لمستقبل أفضل للوطن وأبنائه، أجملت المنجزات الاستثنائية والتطلعات والطموحات المنشودة والمستهدفات المرسومة في «رؤية 2030»، ومواقف المملكة وسياستها الخارجية، ودورها الدولي الفاعل؛ الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، والإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي.

الوقوف على المستجدات الإقليمية والدولية

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن المجلس اطلع على فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للوصول إلى حلول سياسية شاملة في المنطقة. وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر، والتأكيد على وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

متابعة جهود السيطرة على تذبذب منحنى «كورونا»

وتابع مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا، وأحدث إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة محليا للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، مع مواصلة الوباء انتشاره عالميا وتسجيل أعلى الأرقام اليومية، مجددا التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وسرعة المبادرة بأخذ اللقاحات حماية وأمانا لهم.

تفاهم بالدراسات البحرية مع الجامعة العربية

فوض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع بين المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية «أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية» في المملكة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مذكرتا تفاهم مع ليبيريا وإندونيسيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ومجلس شؤون المساجد في جمهورية ليبيريا في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الليبيري في شأن المشروع، والتوقيع عليه. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

تباحث مع الهند بشأن المنشآت الصغيرة

فوض مجلس الوزراء، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وبنك تنمية الصناعات الصغيرة في جمهورية الهند في مجال المنشآت، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الانضمام لـ«دولية» الشعاب المرجانية

وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.

تعاون تعليمي مع الكويت وأفغانستان

فوض مجلس الوزراء وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة المملكة وحكومة الكويت، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

الترخيص للمصرف الأهلي العراقي

وافق مجلس الوزراء على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة.

اعتماد حسابي «التقاعد» وجامعة تبوك

اعتمد مجلس الوزراء الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للتقاعد، وجامعة تبوك.

الإطلاع على تقارير 5 هيئات ومجالس

اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «الملغاة»، ومجلس شؤون الأسرة، والهيئة العامة للنقل، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة»، وتعيينات على وظيفة «وزير مفوض».

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: صاحب السمو الأمير عبدالله بن مشاري بن محمد العياف آل مقرن إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بأمانة منطقة الرياض، ود. أحمد بن عزيز بن حمود العتيبي إلى وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بأمانة محافظة الطائف، وم. حسين بن يحيى بن جابر الوادعي إلى وظيفة «مهندس مستشار» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بأمانة محافظة الطائف، وم. وليد بن سعيد بن أحمد الغامدي إلى وظيفة «مدير عام الدراسات والبحوث» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وم. محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة «كبير مهندسين معماريين» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسليمان بن صالح بن رشيد الشدوخي إلى وظيفة «مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالديوان العام للمحاسبة، ووليد بن عبدالله بن عبدالعزيز الرويشد إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة التجارة، وم. درويش بن علي بن غرم الله الغامدي إلى وظيفة «أمين منطقة تبوك» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بأمانة منطقة تبوك، وخالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم التميمي إلى وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية.

كما تهنئ المعينين على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وهم: فواز بن طنف بن باجد العتيبي، وجدي بن نايف بن نافل الرقاص، ومحمد بن عبدالله بن أحمد آل دواس، ود. نايف بن مذكر بن مقحم بن عصاي، وإبراهيم بن عبدالله بن محمد المالكي، وحبيب الله بن عبيدالله بن عبدالرحيم البخاري، وحسين بن محمد بن محسن الدعجاني، ومحمد بن غرامة بن عبدالله الشمراني.