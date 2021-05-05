شكرا لقرائتكم خبر عن تناول وجبة كبيرة المسبب الأبرز لـ«غيبوبة الغذاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت استشارية طب النوم بمركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. رانيا الشمراني، أن البعض يشعر فور تناوله وجبات الطعام بالنعاس أو ما يعرف بـ«غيبوبة الغذاء» وهي ظاهرة معروفة عند جميع الكائنات وليس فقط الإنسان، مبينة أنها ليست مقتصرة على الصائمين بعد الإفطار فقط بل تحدث في أي وقت بعد تناول الوجبات في غير رمضان.

ولفتت إلى أن الأسباب وراء حدوث ذلك هو أن إشارات اليقظة التي تجعلنا متنبهين تكون في أوجها ونحن جياع، وتتلاشى بعد تناول الكثير من الطعام وتستعاض بالشعور بالإرهاق، كما أنه بعد استهلاك الوجبات الكبيرة إذ يتم ضخ كميات من الدم للقناة الهضمية للمساعدة في الهضم ويقل تبعًا لذلك تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى الشعور بالنعاس.

وبينت أن الدراسات أثبتت أن تخطي وجبات الطعام «عدم الإفطار» يسبب عبئا ثقيلا على الجسم مع تغيير أكبر في تدفق الدم إلى الدماغ مما يؤدي إلى النعاس، ومن هنا فإن تناول وجبة كبيرة يعد المسبب الأكبر للنعاس بعد الوجبة خاصة الوجبات التي تحتوي نسبة عالية من الأملاح والبروتينات، وهذا سبب ما يشعر به بعض الصائمين بعد الإفطار، خصوصًا عند تناول الوجبات الدسمة وبكميات كبيرة، وقد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أيضا عاملًا إضافيًا عند بعض الأشخاص.

ونصحت الجميع بالحرص على تناول أطعمة خفيفة وقت الإفطار، فذلك من شأنه أن يجعل الفرد نشطًا أثناء التراويح وأداء العبادة ويسهل عملية النوم بعد ذلك، مع ضرورة ممارسة أي نوع من الرياضة وليكن المشي يوميًا فذلك يفيد كثيرًا صحة الجسد.