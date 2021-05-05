شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث ماجستير الأمن السيبراني والمعلومات المؤسسية بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس جامعة نجران على استحداث برنامجي ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير تقنية المعلومات المؤسسية مدفوعة الرسوم بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، وذلك خلال الجلسة الخامسة للعام الجاري، التي عُقدت أمس الأول، برئاسة رئيس الجامعة د. فلاح السبيعي وحضور أمين مجلس شؤون الجامعات د. محمد الصالح.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة د. سعيد السريعي أن المجلس أقرّ التقويم الجامعي للعام الدراسي القادم 1443 / 1444هـ، كما وافق على تحويل قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بشرورة إلى كلية الشريعة وأصول الدين بشرورة.

وبين السريعي أن المجلس وافق على تعيين 3 أساتذة مساعدين، وابتعاث 2 خارجيين، وإنهاء بعثة 6 مبتعثين، مشيرا إلى أن المجلس ناقش مشروع ميزانية الجامعة للعام المالي 1443 / 1444هـ «2022م»، والأعداد المقترح قبولها للعام الدراسي 1443 / 1444هـ وشروط إجراءات القبول العامة.