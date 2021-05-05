المصلون بالمسجد الحرام يؤدون صلاة التهجد لليلة 23 رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التهجد لليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات، وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة، ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وتبعه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين.

صلاة التهجد:

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التهجد بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة، وسط إجراءات احترازية صحية ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.



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