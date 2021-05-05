شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله البريدي: سكان المناطق الباردة متطلعين للمستقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي بجامعة القصيم، عبدالله البريدي، أن للمكان تأثير كبير على شخصية الإنسان.

وقال البريدي خلال برنامج "الليوان" :" إن الإنسان ببيئته، وتجد إنسان البلاد الباردة يكون شخصية حذرة متطلع للمستقبل ويؤمّن نفسه بأقل التكاليف؛ بينما إنسان البلاد الحارة عكس ذلك لأن ما في أحد يموت من الحر".

وأضاف: "سكان الأماكن الباردة لديهم سمات البقاء، لكن المكان الدافيء يجعلك ما تفكر بالمستقبل كثير".