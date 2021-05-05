اخبار السعوديه

عبدالله البريدي: سكان المناطق الباردة متطلعين للمستقبل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله البريدي: سكان المناطق الباردة متطلعين للمستقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي بجامعة القصيم، عبدالله البريدي، أن للمكان تأثير كبير على شخصية الإنسان.

وقال البريدي خلال برنامج "الليوان" :" إن الإنسان ببيئته، وتجد إنسان البلاد الباردة يكون شخصية حذرة متطلع للمستقبل ويؤمّن نفسه بأقل التكاليف؛ بينما إنسان البلاد الحارة عكس ذلك لأن ما في أحد يموت من الحر".

وأضاف: "سكان الأماكن الباردة لديهم سمات البقاء، لكن المكان الدافيء يجعلك ما تفكر بالمستقبل كثير".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا