فيديو.. هكذا أجاب مواطنون عن رأيهم في إنشاء دور ضيافة للأطفال بالمراكز التجارية

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أيد عدد من المواطنين فكرة إنشاء دور لضيافة الأطفال في المولات والمراكز التجارية، لاستضافة الأطفال أثناء تسوق ذويهم.

وقال المواطنون في تقرير بثته قناة “الإخبارية”، إن الفكرة ممتازة وهناك بعض المراكز تطبقها بالفعل، متمنين تعميمها على جميع المراكز التجارية، حيث إن الكثير من الأمهات يعانين خلال التسوق بسبب الأطفال.

وأضافوا أنه يجب الاهتمام بتطبيق الفكرة والحرص على أن يكون الأطفال في أيد أمينة، حتى يشعر الأهل بالطمأنينة عليهم ويتشجعوا في وضعهم بغرف الضيافة تلك.

Source akhbaar24

