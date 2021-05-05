- 1/2
- 2/2
︎
.
واصل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، تدريباته في معسكره الحالي المقام في مدينة الدمام، والذي يستمر حتى التاسع من شهر مايو الجاري.
ويتدرب المنتخب استعدادًا للمشاركة في كأس العرب لكرة قدم الصالات، والتي ستقام في مصر، خلال الفترة من 20 إلى 30 من الشهر الجاري.
وأجرى “الأخضر” تدريباته على صالة نادي النهضة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية من خلال إجراء اختبارات لياقة وسرعة.
واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة شهدت حضور مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.
من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للمنتخب اللاعب محمد الخماس للانضمام إلى معسكر المنتخب الحالي.
يذكر أن قرعة كأس العرب لكرة القدم للصالات أجريت في وقت سابق من الثلاثاء، وأسفرت عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة B بجانب منتخبات المغرب والإمارات وجزر القمر.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الدمام استعداداً للبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.