أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الدمام استعداداً للبطولة العربية

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واصل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، تدريباته في معسكره الحالي المقام في مدينة الدمام، والذي يستمر حتى التاسع من شهر مايو الجاري.

ويتدرب المنتخب استعدادًا للمشاركة في كأس العرب لكرة قدم الصالات، والتي ستقام في مصر، خلال الفترة من 20 إلى 30 من الشهر الجاري.

وأجرى “الأخضر” تدريباته على صالة نادي النهضة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية من خلال إجراء اختبارات لياقة وسرعة.

واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة شهدت حضور مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.

من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للمنتخب اللاعب محمد الخماس للانضمام إلى معسكر المنتخب الحالي.

يذكر أن قرعة كأس العرب لكرة القدم للصالات أجريت في وقت سابق من الثلاثاء، وأسفرت عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة B بجانب منتخبات المغرب والإمارات وجزر القمر.

Source akhbaar24

