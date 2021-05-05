شاهد.. دعاء وبكاء الشيخ “السديس” ليلة الـ 23 من رمضان في الحرم المكي

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أمّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، المصلين في الحرم المكي خلال صلاة التهجد، في ليلة الـ 23 من شهر رمضان المبارك.
وتأثر الشيخ السديس خلال الدعاء، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة للجميع، والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللجنود البواسل، وأن يرفع الله الوباء عن البلاد والعباد.
Source akhbaar24
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