كلوب هاوس يعاود العمل بعد خلل دام 4 ساعات

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أكد الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أنه حدث خلل عام أصاب تطبيق كلوب هاوس منذ أكثر من 4 ساعات.

وأوضح الرشيد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن التطبيق الآن عاد إلى العمل بشكل طبيعي.

ويسمح تطبيق كلوب هاوس، الذي أطلقته شركة مقرها سان فرانسيسكو العام الماضي، للأشخاص بمناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة، حيث ارتفعت شعبيته بعد استخدامه من قبل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، وازداد استخدامه الآن في الشرق الأوسط.

وبينما لا يزال التطبيق في عامه الأول، إلا أنه استقطب أكبر الأسماء في عالم الأعمال وهوليوود، وسرعان ما لجأت شركات وسائل التواصل الاجتماعي للعمل على إصداراتها الخاصة من كلوب هاوس.