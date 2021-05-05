شابة سعودية تتولى منصب رئيس “لينكد إن” في المملكة.. وتروي قصتها (فيديو)

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نجحت شابة سعودية في تحقيق إنجاز كبير بتولّيها منصب رئيسة شركة “لينكد إن” العالمية في المملكة، وروت قصتها حتى وصولها لهذا المنصب وماذا تطمح له بعد ذلك.

وأوضحت الشابة ريم الحربي أنها لم يكن لديها أي تصور قبل أن تتولى رئاسة هذه الشركة العالمية في المملكة، لكنها كانت دائماً تعمل على تجاوز عقباتها وتحرص على ألا تجعل أي شيء يقف في طريق طموحها.

وأضافت الحربي أنها كانت دائماً تخطط لتكون حلقة وصل بين الشركات العالمية والسعودية، مبينة أن بيئة المملكة غنية بالكفاءات وتوليها هذا المنصب يعني مسؤولية كبيرة بالنسبة لها.

وأشارت في لقائها على قناة “الإخبارية”، إلى أنها عملت في عدة شركات عالمية أخرى وأعطاها ذلك خبرة في عدة مجالات، وبعد وصولها لمنصبها في الشركة كان أول اهتمامها هو عمل آلية توافق بين رؤية الشركة ورؤية 2030.

وأضافت أن منصة “لينكد إن” ليست منصة توظيف ولكنها أكبر منصة مهنية، تقوم على مساعدة الموظف على إيجاد عمل وتساعد من هو على رأس عمل في الحصول على وظيفة أحلامه ثم تطوير نفسه حتى يبدع في مجاله.

وبيّنت أن الكثير من القادة يستخدم المنصة من أجل بناء الشراكات الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، والاستفادة من الإحصائيات والتقارير التي نقدمها.

Source akhbaar24

