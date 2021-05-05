“النيابة العامة” تحذر من انتحال شخصية الغير في التطبيقات الرسمية مثل “توكلنا” و”اعتمرنا”

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حذّرت النيابة العامة من تبعات انتحال صفة الغير على التطبيقات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت أنه يُحظر انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية مثل “توكلنا” و”اعتمرنا”، أو استخدام أي من الخدمات المتاحة فيها باسم الغير أو ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية توحي بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق.

وأضافت أن من يقوم بذلك يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، بما في ذلك المحرض أو المساعد في ذلك أو الشخص الذي اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة.

Source akhbaar24

