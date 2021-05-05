وسط أجواء إيمانية .. قاصدو المسجد النبوي يؤدون عباداتهم بكل يسر وسهولة

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وثقت عدسة ” واس” الأجواء الإيمانية والروحانية لقاصدي المسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتأديتهم عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية.
وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.
Source almnatiq
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