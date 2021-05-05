سياسي / الصومال تشكل لجنة لرأب الصدع داخل الجيش

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مقديشو 23 رمضان 1442 هـ الموافق 5 مايو 2021 م واس

شكل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أمس ، لجنة فنية لتقديم مقترحات حول مشكلة انقسام الجيش الذي أعقب قرار التمديد للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان : إن الرئيس روبلي طالب اللجنة بأداء مسؤولياتها على أكمل وجه ، ورفع تقرير مفصل حيال الأزمة الأمنية القائمة في مقديشو .

مما يذكر أن اللجنة تتكون من 11 عضواً، يترأسهم وزير الأمن الداخلي حسن حندبي، وتضم أيضاً وزير الدفاع حسن حسين حاجي، وأعضاء من مجلسي البرلمان الصومالي الشعب والشيوخ من المعارضين والمحافظين لتحقيق تسوية شاملة بالأزمة.

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03:39ت م

0041 Source spa.gov





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