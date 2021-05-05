الوزير الراجحي: هذه أهداف التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، جزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد اعتماد مجلس الوزراء التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل.

هدف التنظيم:

وأكد الراجحي، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء، أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن العمل سيساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين والباحثات عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسته- عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تنظيم إعانة البحث عن عمل.

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