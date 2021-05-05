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كلوب هاوس يعود للعمل بعد خلل لأكثر من 4 ساعات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

كلوب هاوس يعود للعمل بعد خلل لأكثر من 4 ساعات

لا يزال التطبيق في عامه الأول

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أنه حدث خلل عام أصاب تطبيق كلوب هاوس منذ أكثر من 4 ساعات.

عاد إلى العمل: 

وأوضح الرشيد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن التطبيق الآن عاد إلى العمل بشكل طبيعي.

كلوب هاوس: 

ويسمح تطبيق كلوب هاوس، الذي أطلقته شركة مقرها سان فرانسيسكو العام الماضي، للأشخاص بمناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة، حيث ارتفعت شعبيته بعد استخدامه من قبل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، وازداد استخدامه الآن في الشرق الأوسط.

وبينما لا يزال التطبيق في عامه الأول، إلا أنه استقطب أكبر الأسماء في عالم الأعمال وهوليوود، وسرعان ما لجأت شركات وسائل التواصل الاجتماعي للعمل على إصداراتها الخاصة من كلوب هاوس.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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