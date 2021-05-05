اخبار السعوديه

الخارجية تعبر عن بالغ الأسى لحادث انهيار جسر قطار مكسيكو

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الخارجية تعبر عن بالغ الأسى لحادث انهيار جسر قطار مكسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

الخارجية تعبر عن بالغ الأسى لحادث انهيار جسر قطار مكسيكو

متابعات الخليج 365 - واس

عبرت وزارة خارجية المملكة العربية عن بالغ الأسى لحادث انهيار جسر أثناء مرور قطار أنفاق في عاصمة الولايات المتحدة المكسيكية مدينة مكسيكو، ما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين.

تعازي الخارجية:

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة حكومةً وشعباً، وإلى ذوي الضحايا في هذا المصاب الجسيم، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا