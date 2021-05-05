الصحة تخدم ضيوف الرحمن خلال الجائحة بتخصيص 6 مستشفيات و51 عيادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنها رفعت من فاعلية الأجهزة الصحية خلال جائحة كورونا لخدمة ضيوف الرحمن.

مستشفيات وعيادات:

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنها رفعت من فعالية الأجهزة الصحية من خلال تخصيص 6 مستشفيات، و51 عيادة طبية، و200 سيارة إسعاف، و62 فرقة ميدانية، و8 آلاف من الكوادر البشرية.

جاء ذلك تعليقًا من الوزارة على مرور 5 أعوام على رؤية السعودية 2030، حيث حظي خلالها برنامج خدمة ضيوف الرحمن بدعم ملكي كريم من القيادة الرشيدة تدشينًا ورعاية ليكون ضيف الرحمن من أولويات الرؤية.

كورونا في السعودية:

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن توزيع الحالات الجديدة بعد تسجيل 999 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1005 حالات تعافٍ.

وسجلت الرياض 398 حالة جديدة، ومنطقة مكة المكرمة 241، الشرقية 111، عسير 50، المدينة المنورة 48، جازان 38، القصيم 32، حائل 22، تبوك 18، الحدود الشمالية 15، الباحة 13، الجوف 7 ، نجران 6.

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