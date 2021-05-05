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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05
الربيعة يدعو للاستفادة من الدليل الوقائي للسلامة في المسابح
يساهم في توفير بيئة آمنة وصحية لحماية مرتاديها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن هيئة الصحة العامة (وقاية) أصدرت دليلًا للوقائية والسلامة في المسابح بمختلف أنواعها لتطبيق معايير الأمن والسلامة وللحد من حالات الغرق والإصابات.
تغريدة الربيعة:
وقال الربيعة، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: أبناؤنا وبناتنا.. فلذات أكبادنا، بهجة نفوسنا، هم سراجً البيوت وأنوارها.
بيئة آمنة:
ويساهم الدليل الوقائي للسلامة في المسابح لتوفير بيئة آمنة وصحية من أجل حماية مرتادي المسابح العامة والخاصة.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: هنا.
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