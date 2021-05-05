شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض أبرز الجرائم التي قُبض على مرتكبيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية.

ومن أبرز الجرائم التي ذكرها المقطع، القبض على 3 مواطنين من ارباب السوابق ارتكبوا 6 جرائم تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر قدرت قيمة المسروقات ب 550 ألف ريال.

كما تم القبض على مقيم حاول إخفاء امراة مخالفة لنظام الإقامة والعمل داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحاء.

إضافة إلى القبض على مواطن حاول العبث بعدد من أجهزة الرصد الاي ساهر واتلافها بالجوف.

وتم القبض على مواطنين اثنين ارتكبا سرقة 9 مركبات من عدة مواقع مختلفة، إضافة إلى القبض على 7 أشخاص ارتكبوا 7 جرائم تمثبت في سرقة المنازل والاستيلاء على ممتلكاتها.