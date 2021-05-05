شكرا لمتابعة خبر عن النمر: إذا نزل السكر تحت 70 افطر حتى ولو لم يتبق على الأذان إلا دقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، نصيحة لمرضى السكري حال انخفاضه في نهار رمضان.

وكشف النمر عن حالة مريض قلب وسكري، شعر بدوخة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، وعند قياس السكر وجده 50 ولم يخبر أحداً وقرر ان يتحمل حتى الأذان، ليفقد وعيه بعد ذلك ودخل في غيبوبة سكر وتم نقله للعناية المركزة.

وقال النمر في نصيحته: "اذا نزل السكر تحت 70 فأفطر حتى ولو لم يتبق على الأذان إلا دقيقة".