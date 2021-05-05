شكرا لمتابعة خبر عن دمج هيئتي "الزكاة والدخل" و"الجمارك" في هيئة واحدة وتعيين "الجدعان" رئيسًا لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وقدم وزير المالية، محمد الجدعان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج الهيئتين.

وأكد الوزير أن قرار الدمج يأتي لتعزيز الجانب الأمني وتسهيل الإجراءات وتيسير التجارة، من خلال رفع مستوى التكامل بين الجهتين وتطوير منصة موحدة توفر الوقت والتكلفة على العملاء، بما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة ويجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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