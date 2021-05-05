شكرا لمتابعة خبر عن جريمة انتحال صفة الغير عبر التطبيقات الرسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة من جريمة انتحال صفة "الغير" عبر التطبيقات الرسمية للانتفاع بما تتيحه من خدمات حيث يعتبر ذلك موجبًا للمُساءلة الجزائية.

وأوضحت "النيابة" أنه يحظر انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة مثل "توكلنا واعتمرنا"، أو استخدام أي من الخدمات المتاحة عبرها باسم الغير.

كما حذرت من ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية توحي بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق ومستخدم خدماته خلافا للحقيقة.

وأكدت النيابة العامة أن من يفعل ذلك سيقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، ويشمل ذلك كل من حض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.