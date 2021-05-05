شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. حفل توديع الأمير سلطان بن سلمان بالهيئة العامة للفضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نظم منسوبي الهيئة العامة للفضاء حفل توديع للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتعيين سموه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين ورئيسًا لأمناء مؤسسة الملك سلمان الغير ربحية.

واصطف عدد من المسؤولين بالهيئة لتوديع الأمير سلطان بن سلمان، الذى تمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العملية.

يذكر أن الحفل شهد أيضا حضور وزير الاتصالات الدكتور عبدالله السواحه وموظفي الهيئة العامة للفضاء.