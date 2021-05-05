شكرا لمتابعة خبر عن 4 نصائح لحمايتك من النصب والاحتيال عند التسوق في المتاجر الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، نصائح لحماية الراغبين في التسوق عبر المتاجر الإلكترونية من عمليات النصب والاحتيال.

ودعا المركز إلى تجنب المتاجر المجهولة، والتي لا تتضمن طريقة تواصل واضحة، أو رقم سجل تجاري، منوهاً بإمكانية التحقق من موثوقية المتجر من خلال خدمات وزارة التجارة الممثلة في خدمتي "معروف"، وخدمة "وصول".

ولفت إلى أن خدمة "معروف" توفر للمتسوق تصور عن جودة المتجر، وآراء العملاء، أما خدمة "وصول" فتمكن المتسوق من البحث باسم المنشأة أو برقم السجل التجاري.

وناشد المركز بالإبلاغ عن أي مخالفات في المتاجر الإلكترونية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، كما دعا من تعرض للنصب والاحتيال من أي متجر مجهول إلى تقديم بلاغ عن طريق "تطبيق كلنا أمن".