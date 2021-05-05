شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك خالد في رسالة للمواطنين: جاهزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه مطار الملك خالد، مساء اليوم، رسالة إلى المواطنين، وذلك بالتزامن مع رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، اعتبارًا من 17 مايو الجاري.

وأكد المطار جاهزيته لانطلاق الرحلات الدولية، ليأتي ذلك تأكيدًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني يوم أمس من جاهزية واستعدادات المطارات في المملكة للتشغيل الدولي.

يذكر أن الهيئة نبهت أيضا على جميع المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشترطات البلد المقصود من خلال الناقل الجوي ، واتباع إرشادات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي.

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