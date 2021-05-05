شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " الشقيري " يستعرض أغرب أنواع الوقف الخيري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الإعلامي أحمد الشقيري عن أغرب أنواع الوقف الخيري خلال برنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي".

وقال "الشقيري" أن هناك العديد من أنواع الوقف أغربها طاولة في مطعم سيارة أو صفحة في جريدة غرفة في منزل، بالإضافة لوجود وقف غريب لأحدى البيوت القديمة.

واستعرض أيضًا قصة وقف أحد البيوت القديمة لرجل يمتلك "منزل" ويدفع فيه الإيجار حيث قام صاحب المنزل بوقف المكتبة المتواجدة داخل المنزل وما فيها.

وأضاف: "صار كل ما حد يشتري البيت لا يملك المكتبة لازم يدفع عليها الايجار تذهب ريعها إلى الوقف".