شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد الزعاق يوضح سبب رصد المسلمين للهلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث الفلكي خالد الزعاق، سبب رصد المسلمين للهلال في شهر شعبان و رمضان وذي القعدة في تقويم مع خالد الزعاق.

وقال "الزعاق" خلال "نشرة الرابعة" على قناة "العربية نت": "يراقب المسلمون الهلال حتى يعرفوا بداية الصيام والعيد والحج وتتم عملية الرصد في اليوم التاسع والعشرون".

وأضاف: "إذا رأي الهلال بعد غياب الشمس هذه علامة على نهاية الشهر المنصرف وبداية الشهر الجديد فالحد الفاصل هو مغيب الشمس".

وتابع "الزعاق": "غياب الشمس هو نهاية اليوم الشرعي وإذا لم يتم رؤية الهلال في اليوم 29 فيتم تكملة الصيام لليوم الـ 30 فالشهور الشرعية 29 يومًا في الرؤية و30 يومًا بالإكمال".