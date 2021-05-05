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بالفيديو.. خالد الزعاق يوضح سبب رصد المسلمين للهلال

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث الفلكي خالد الزعاق، سبب رصد المسلمين للهلال في شهر شعبان و رمضان وذي القعدة في تقويم مع خالد الزعاق.

وقال "الزعاق" خلال "نشرة الرابعة" على قناة "العربية نت": "يراقب المسلمون الهلال حتى يعرفوا بداية الصيام والعيد والحج وتتم عملية الرصد في اليوم التاسع والعشرون".

وأضاف: "إذا رأي الهلال بعد غياب الشمس هذه علامة على نهاية الشهر المنصرف وبداية الشهر الجديد فالحد الفاصل هو مغيب الشمس".

وتابع "الزعاق": "غياب الشمس هو نهاية اليوم الشرعي وإذا لم يتم رؤية الهلال في اليوم 29 فيتم تكملة الصيام لليوم الـ 30 فالشهور الشرعية 29 يومًا في الرؤية و30 يومًا بالإكمال".

 

 

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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