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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بالفيديو.. "الشقيري" يتبرع لشراء سيارة فان لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

تحدث الإعلامي أحمد الشقيري "الوقف" وما يمكن أن يساهم به في تقدم المجتمع وتوفير الرعاية للمحتاجين.

وتناول "الشقيري" ببرنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي"، مشروع "رفقتي" الذي يوفر المواصلات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

ويتم وقف "سيارة" من أجل التبرع لتوفير مواصلات لذوي الإعاقة وكبار السن، وتبرع "الشقيري" من خلال التطبيق لشراء سيارة "فان" لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.