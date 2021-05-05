شكرا لمتابعة خبر عن تنويه هام من "الحج" للمصلين والراغبين في أداء صلاة القيام خلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجهت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم، تنويها إلى المصلين والراغبين في أداء صلاة القيام خلال شهر رمضان.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من تاريخ وتوقيت الحجز، حيث أن النظام المتبع في إصدار التصاريح هو نظام الـ24 ساعة.

يذكر أن وزارة الحج أعلنت في وقت سابق عن السماح لمن حصلوا على لقاح كورونا، وتم تحويل حالتهم إلى محصن بالصلوات في الحرمين الشريفين.