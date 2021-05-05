شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. قصة وقف "عين زبيدة" زوجة هارون الرشيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الإعلامي أحمد الشقيري قصة وقف "عين زبيدة" زوجة الخليفة العباسي، هارون الرشيد.

وذكر، خلال برنامج "سين" المذاع على قناة mbc، أن زوجة هارون الرشيد ساهمت في توفير 11 محطة على طريق الحجاج ما بين مكة والعراق.

وأشارت إلى أنها حرصت على توفير المياه وأماكن استراحة في هذه المحطات ، لافتا إلى أن من بين هذه المحطات وقف "عين زبيدة" بمدينة فيد بحائل.

ونوه بأن الوقف الموجود في مدينة فيد يحتوي على قنوات للمياه، مضيفا أن وجود هذا الوقف خلد ذكرى زوجة هارون الرشيد في أذهان الكثير من البشر حتى الآن.