ماذا قال زياد اليوسف بعد خسارته في انتخابات الأهلي وفوز النفيعي؟ (فيديو)

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علق المرشح السابق زياد اليوسف، على خسارته في انتخابات مجلس إدارة الأهلي، وإعلان فوز منافسه ماجد النفيعي، رئيسا للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال “اليوسف” في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الجمعية العمومية: “كنا نتنافس أنا وماجد النفيعي على حب الأهلي وخدمة الكيان.. نحن هنا لخدمة النادي”.

وتابع “اليوسف”: “الأهلي بحاجة في الوقت الحالي إلى تكاتف الجميع، والوقوف في صف واحد لخدمة الأهلي وجماهيره.. وبالتوفيق للرئيس الجديد ماجد النفيعي”.

Source akhbaar24

