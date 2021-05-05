- 1/2
- 2/2
︎
.
علق المرشح السابق زياد اليوسف، على خسارته في انتخابات مجلس إدارة الأهلي، وإعلان فوز منافسه ماجد النفيعي، رئيسا للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة.
وقال “اليوسف” في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الجمعية العمومية: “كنا نتنافس أنا وماجد النفيعي على حب الأهلي وخدمة الكيان.. نحن هنا لخدمة النادي”.
وتابع “اليوسف”: “الأهلي بحاجة في الوقت الحالي إلى تكاتف الجميع، والوقوف في صف واحد لخدمة الأهلي وجماهيره.. وبالتوفيق للرئيس الجديد ماجد النفيعي”.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال زياد اليوسف بعد خسارته في انتخابات الأهلي وفوز النفيعي؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.