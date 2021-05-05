ضربة موجعة في الهلال قبل الموقعة الحاسمة ضد الشباب (صور)

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واصل فريق الهلال، مساء يوم الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمواجهة مضيفه الشباب، يوم الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الهلال في بيانه أن محترفه جانغ هيون سو، لم يشارك في المران الجماعي للفريق؛ نظير تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

وتركزت الحصة التدريبية للفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية، وتخلل المران جمل فنية متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

Source akhbaar24

