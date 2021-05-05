تفاعل إيجابي مع الجائحة.. استطلاع: السعوديون يقللون حضور المناسبات بنسبة 72%

قلّل المجتمع السعودي في شهر رمضان من حضور المناسبات الاجتماعية بنسبة 72%، وفق نتائج استطلاع أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي حول سلوك المجتمع في شهر رمضان مقارنة بالشهر الماضي لهذا العام 1442هـ- 2021م.

وقلّل المجتمع من زيارات الأقارب بنسبة 46%، ومن زيارات الأصدقاء بنسبة 54%، وفي المقابل زاد قضاؤه وقتًا أطول مع الأسرة بنسبة 49%.

كما كشفت النتائج أنَّ ممارسة الرياضة في شهر رمضان لم تتغيَّر عن الشهر الماضي لدى 42%، في حين ارتفعت- في شهر رمضان- مشاهدة المجتمع التلفاز بنسبة 38.7 %، واستخدام الجوال بنسبة 38.8 %، وزادت ساعات التسلية لدى 52.1%.

أما التسويق، فلم تتأثر المشتريات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن مستواها السابق لدى 48.4%، ويبدو أنَّ الأمر راجع إلى ارتفاع الأسعار؛ حيث أشار 42% إلى ارتفاعها في شهر رمضان، وأفاد 68% بعدم تأثير الإعلان التجاري المكثف في شهر رمضان على قراراتهم الشرائية. والنتيجة المفاجئة الأخرى هي عزوف الغالبية (79%) عن الأكل في المطاعم في شهر رمضان، ولا يعني ذلك عدم الشراء، وإنما عدم الجلوس في المطاعم.

وزادت ساعات النوم في شهر رمضان لدى 25% فقط، والنسبة الباقية (75%) توزّعت نسبهم بدرجة متقاربة بين من قلّ نومهم (36%)، أو لم يتغير عدد ساعات نومهم (39%)، مما يشير إلى أنَّ غالبية المجتمع لم يغير نمط حياته كثيرا في شهر رمضان مقارنة بما قبله، ويؤيد ذلك أن 58% رأوا أنَّ مزاجهم وانفعالاتهم الشخصية لم تتغير في شهر رمضان مقارنة بالشهر السابق. وأن 81% رأوا أن انضباطهم في العمل لم يتغير أيضًا، كما أن 78.8% لم تتغير ساعات استئذانهم.

شمل الاستطلاع عينة عشوائية يسيرة عددها 1190 شخصًا ممن أعمارهم 18 سنة فأكبر عبر الهاتف الجوال، ويمثلون 96% من المجتمع بمناطقه الإدارية الثلاث عشرة، وراعى نسبة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة التي وثقتها الهيئة العامة للإحصاء.