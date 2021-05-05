أخصائية مكافحة عدوى للمتسوقين: تجنبوا أوقات الذروة

نصحت أخصائية رئيسة قسم مكافحة العدوى بمستشفى الملك فهد بجدة منال الحربي، المتسوّقين بالابتعاد عن أوقات الذروة في التسوق.

وأضافت لـ «الإخبارية»، أنَّ الفترة الماضية شهدت تذبذبًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لذلك نطالب فئات المجتمع بالوعي والابتعاد عن التجمعات والأسواق خلال فترة الذروة وتأجيل الذهاب للأسواق إلى أوقات أخرى؛ تجنبًا للتكدسات.

واستكملت: لوحظ عدم وجود وعي لبعض الناس بشأن مخاطر التكدس في المراكز التجارية، ويفضل الابتعاد عن المراكز التجارية التي بها زحام أو لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عنها.

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