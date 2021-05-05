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بالفيديو.. «المرور السعودي» يحدد الطرق البديلة طيلة أيام إغلاق جسر الخليج بالرياض

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الرياض - محمد عبدالله - ابتداءً من يوم 28 رمضان..

حدَّد المرور السعودي، الطرق البديلة للاستخدام، وذلك طيلة أيام إغلاق جسر الخليج بمنطقة الرياض؛ حيث سيتمّ إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع) ابتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل يوضح لقائدي المركبات بأنه سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع) ابتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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