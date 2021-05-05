بالفيديو.. «المرور السعودي» يحدد الطرق البديلة طيلة أيام إغلاق جسر الخليج بالرياض

حدَّد المرور السعودي، الطرق البديلة للاستخدام، وذلك طيلة أيام إغلاق جسر الخليج بمنطقة الرياض؛ حيث سيتمّ إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع) ابتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل يوضح لقائدي المركبات بأنه سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع) ابتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق».

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مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع فرع #وزارة_النقل يوضح لقائدي المركبات بأنه سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع) إبتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق.



متمنين لكم دوام السلامة #المرور_السعودي pic.twitter.com/FsYm87oukq — المرور السعودي (@eMoroor) May 4, 2021

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