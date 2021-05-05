«وقاية» توضح بروتوكولات مكافحة كورونا في قطاع المقاولات

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، البروتوكولات الاحترازية لمكافحة كورونا بأماكن العمل في قطاع المقاولات.

وشاركت هيئة وقاية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجراف" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "بروتوكولات قطاع المقاولات- المشاريع القائمة.. كن على إطلاع."

وحددت هيئة الصحة العامة "وقاية"، البروتوكولات الاحترازية لمكافحة كورونا بالمنشآت العاملة في قطاع المقاولات وتتمثل في التالي:

أولًا : إجراءات خاصة بدخل المواقع الإنشائية:

- عدم السماح للعمال الذين تزيد درجة حرارتهم عن [38 درجة مئوية] بدخول موقع العمل

- عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل

- ينبغي أن تُلزم الجهات المشغلة للمباني ومديرو المواقع موظفي الصيانة على اتباع إجراءات الوقاية لمنع العدوى.

- تعيين “مدير للبروتوكولات” أو إعادة تشكيل فريق أمني في مداخل المباني لإجراء الفحوصات للعاملين.

- يمكن تشكيل فريق أمني لإجراء الفحوصات في المباني السكنية.

- في المباني التجارية، ينبغي تعيين فريق متخصص لإجراء الفحوصات (التقييم) على العاملين.

- إعادة تشكيل الفرق الأمنية في مداخل المباني لإجراء فحوص فعالة للعاملين.

- تخصيص مدخل واحد للعاملين لتعزيز الإشراف على سير دخولهم وتسهيل عمليات الفحص.

- يلتزم عمال الصيانة بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش.

- يجب على المالك أو المستأجر عدم السماح للعمال ببدء العمل دون استخدام كمامات الوجه في حال عدم وجود فريق أمني في المبنى.

- ينبغي أن تبلغ الجهات المشغلة للمبنى العاملين قبل وصولهم بإجراءات الفحص والسياسات المتبعة للدخول إلى المنشأة.

- الاتفاق على بروتوكول التوصيل مع الموردين وشركات النقل؛ والتأكد من إبلاغهم قبل وصولهم إلى المباني السكنية بالفحص وبإجراءات السلامة والوقاية

ثانيًا: التدابير الاحترازية الميدانية للعمال:

- يجب التأكد من وجود تهوية مناسبة في مواقع البناء والصيانة المغلقة.

- عدم السماح بالمبيت في مواقع البناء والصيانة.

- يتم قضاء مواعيد استراحة الغداء داخل المباني وبشكل متداخل بين العمال، وفتح غرف الطعام المغلقة في حالات الطقس شديد الحرارة فقط مع تطبيق البروتكولات الخاصة بالمطاعم.

المناطق المشتركة

- إجراء فحوصات منتظمة للعمال في الموقع

- تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد في نفس الوقت لتجنب الازدحام [شخص واحد لكل 4 م بحد أقصى من المساحة الداخلية للمصعد[.

- يوصى بالتأكد من حالة التشغيل الجيدة لأنظمة التهوية وإجراء الصيانة الروتينية.

- تنظيف مكان العمل وتطهيره بعد انتهاء أعمال الصيانة.

- تخصيص عمال لتنظيف الأسطح التي يتم ملامستها باستمرار في المناطق المشتركة والتأكد من تطهيرها بشكل منتظم.

- تخصيص دورات مياه في مواقع العمال لتجنب التزاحم في المباني غير السكنية.

ثالثًا : خدمات الإصلاح المباشر لمنازل العمال:

- يمكن استئناف أعمال الصيانة المتعلقة بجودة الهواء أو دورة التكييف المركزي داخل أماكن العمل والوحدات السكنية

- يمكن استئناف أعمال الصيانة غير الأساسية

- ينبغي ضمان التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف عند تقديم الخدمات السكنية بين العمال والمستأجرين.

- تخضع عملية تقديم خدمات البناء غير المستعجلة للموافقات الإدارية المناسبة.

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