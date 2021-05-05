«الصحة» تحذر من سلوكيات رمضانية تزيد من فرص إصابات كورونا

وجّهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من سلوكيات شائعة بين المواطنين خلال شهر رمضان المبارك تزيد من فرص انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وشاركت وكالة الأنباء السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مرفقة بتغريدة جاء فيها "الصحة سلوكيات رمضانية تزيد من فرص انتشار العدوى". وذيَّلت التعليق بوسم "نتعاون مانتهاون".

ودعت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين بالمملكة لتجنب هذه السلوكيات التالية للحد من انتشار العدوى والإصابة بجائحة كورونا :

- التجمعات والمناسبات

- عدم ترك مسافة آمنة

- المصافحة والملامسة

- عدم أو قلة غسل اليدين

- اضطراب جدول النوم اليومي مما يساهم في إضعاف مناعة الجسم

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تراجعًا طفيفًا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1356 حالة، مقارنة مع أمس الأحد؛ حيث تم تسجيل 1359 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد تراجعًا؛ حيث تم تسجيل 9587 حالة، مقارنة مع أمس الاثنين؛ حيث تم تسجيل 9607 حالة.

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