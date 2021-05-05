إغلاق 12 مسجدًا في 6 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، 12 مسجدًا مؤقتاً، في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم 12 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».

وأضاف: «ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 87 يوماً 1030 مسجداً تم فتح 1001 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».