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إغلاق 12 مسجدًا في 6 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المصلين

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الرياض - محمد عبدالله - مجموع ما تم إغلاقه خلال 87 يوماً 1030مسجدًا..

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، 12 مسجدًا مؤقتاً، في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم 12 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».

وأضاف: «ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 87 يوماً 1030 مسجداً تم فتح 1001 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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