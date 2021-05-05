سبب إيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من أوغندا

وعلمت «دوت الخليج»، من مصادر مطلعة في السفارة السعودية بالعاصمة الأوغندية «كمبالا»، أن سبب إيقاف استقدام العمالة «مؤقت» بسبب خلل فني وعطل في نظام إصدار التأشيرات الإلكتروني من تاريخ 7/ 9/ 1442، موضحة أنها تعمل حاليًا على إصلاح الخلل الفني وسيتم استئناف العمل بإصدار التأشيرات حين إصلاح العطل الفني وعودة النظام لوضعه الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
وطالبت المصادر بضرورة توخي الحذر وتقصي الأخبار من مصادرها، مشيرة إلى أن السفارة السعودية في أوغندا هي المعنية بإيضاح الأسباب بعيدًا عن أي اجتهادات.
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