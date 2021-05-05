32 بابا لضيوف الرحمن في الحرم المكي

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الأبواب، الاستعدادات المبكرة لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة والصلاة في شهر رمضان.

وأوضح مدير إدارة الأبواب، فهد بن عبدالله الجعيد، أن الإدارة، ومنذ بداية الموسم، وضعت الخطط ورفعت جاهزيتها، لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات، ووفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، لافتا إلى أن عدد الموظفين المشاركين في هذا الموسم الاستثنائي بلغ 100 موظف من المؤهلين علميا وعمليا. وأضاف أن الإدارة خصصت 15 بابا لدخول المعتمرين، و17 بابا مخصصة للمصلين.

1000 طن

على صعيد متصل، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، أكثر من 1000 طن من النفايات والمخلفات، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين ووجبات إفطار صائم، خلال العشرين الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

أجواء روحانية

أوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر بن أحمد ودعاني، أن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية، حيث يجري نقلها عن طريق سيارات نقل المخلفات (الضواغط)، التي تقدر سعة الواحدة بـ9 أطنان، إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة.

وذكر «الودعاني» أن هذه الخدمات تُقدم بإشراف وتنظيم الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، ومتابعة وكالة الشؤون الفنية والخدمية، من أجل توفير أجواء روحانية ومطمئنة للمعتمرين والزوار، ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر.

أبواب لدخول المعتمرين

الملك فهد

أجياد

الصفا

النبي

بني شيبة

المروة

الأرقم

جسر المروة

عبارة النبي

الملك عبدالعزيز

الصفا

إسماعيل

جسر أجياد

بدروم السلام

جسر عربات المروة