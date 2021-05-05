3 مناطق تتصدر حوادث الكهرباء

تصدرت 3 مناطق عـــدد حوادث الالتماس الكهربائي، وتعد منطقـــة مكـــة المكرمـــة الأكثر ارتفاعا في عـــدد الحوادث الذي بلغ 4798 حادثـــا، تليها منطقة الرياض بـ5343 حادثا، ثم المنطقة الشرقية بـ2264 حادثا.

وتمثل حوادث المناطق الثلاث ما نسبته 67% من حوادث الالتماس الكهربائي على مستوى المملكة.

الأكثر خطورة

تعد منطقة مكة المكرمة خلال 1440 و1441 الأعلى من حيث الخسائر البشرية (وفيات وإصابات) بسبب حرائق الالتماس الكهربائي، حيث بلغ عددها 317 حالة، تليها منطقة الرياض بـ149 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ117 حالة. أما من حيث درجة خطورة الحوادث، فتمثـــل منطقـــة مكة المكرمة ومنطقة الحدود الشـــمالية أكثر المناطق خطورة بـ7 حالات لكل 100 حادث من حوادث الحريق بسبب الالتماس الكهربائي، تليهما منطقتا المدينة المنورة وحائل بـ6 حالات لكل منهما.

الخسائر المادية

تعد المنطقة الشـــرقية هي الأعلى من حيث الخســـائر المادية بســـبب الالتماس الكهربائي، حيث بلغت خسائرها 8630610 ريالات، تليها منطقة القصيم بـ4004880 ريالا، ثم منطقة الجوف بـ3210550 ريالا.

عمليات الإطفاء

أوضح الدفاع المدني أنه من خلال توزيع عمليات الإطفاء ونوعية المحترق، فإن هناك 4 أنواع من الحرائق تمثل ما نسبته 67% تقريبا من إجمالي الحوادث، وهذه الأنواع على الترتيب: الحوادث السكنية وحرائق النفايات والمخلفات والحوادث الكهربائية والزراعية والحيوانية، وبلغت نسبتها على التوالي: 35.4% و24.4% و10.2% و6.5%.

وبيّن الدفاع المدني: تشـــير هذه الأعداد إلى ارتفاع المعدلات اليومية للحرائق الســـكنية وحرائق النفايات والمخلفات، حيث وجدنا أن معدل الحرائق في المباني السكنية وصل إلى 42 حريقا يوميا، ومعدل الحرائق في النفايات والمخلفات وصل إلى 29 حريقا يوميا.

حوادث المناطق الثلاث

4798 حادثا في مكـــة المكرمـــة

5343 بالرياض

2264 في الشرقية