توافد للمعتمرين على المدينة المنورة

يشهد المسجد النبوي حاليًا، وخلال العشر الأواخر من رمضان، توافد أعداد كبيرة من معتمري الخارج والزوار، وسط تشغيل 45% من طاقة المسجد وتطبيق عدد من الإجراءات مع وضع نقاط فرز على ساحات المسجد للتأكد من تطبيق توكلنا لحالة المصلي.

خطط منظمة

وتعمل إدارة الحشود في وكالة المسجد النبوي الشريف بالتنسيق مع الجهات الأمنية على تنظيم دخول المعتمرين إلى المسجد النبوي للصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة الروضة الشريفة، من خلال وضع خطط تنظم دخولهم، والتأكد من الحجز عبر تطبيق اعتمرنا، حيث يتم التأكد قبل دخولهم الساحة من تطبيق توكلنا وحالتهم الصحية.

تنسيق أمني

وحددت الجهات المعنية مواعيد استقبال المعتمرين حسب تطبيق اعتمرنا لتنظيم دخولهم بوضع نقاط عبور وتوزيعها بالساحة تسمح بدخول المعتمرين وزوار المسجد النبوي دون زحام أو تكدس على الأبواب، ويعطي فرصة كبيرة للدخول والانتشار والتباعد، وذلك ضمن خطة الرئاسة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية للحفاظ على مرتادي المسجد النبوي.

اكتمال الخدمات

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعلنت خطتها لاستقبال المصلين والزوار خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وتسعى الوكالة إلى تنفيذ خطة ميدانية متكاملة لتهيئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به، وذلك من أجل أن يظهر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به؛ لينعم زوار مسجد رسول الله بالراحة والاطمئنان أثناء زيارتهم له، ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وتحرص الوكالة على تكثيف جهودها للتأكد من اكتمال جميع الخدمات وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية 2030.